Eigentlich hätte der Allgemeine Schützenverein Vorhelm am vergangenen Wochenende nicht nur sein jährliches Hochfest gefeiert, sondern ganz besonders an seine Entstehung vor 90 Jahren erinnert. Doch wie allerorts machte die Corona-Pandemie auch den Grünröcken im Hellbachdorf einen dicken Strich durch die Rechnung.

90-jähriges Bestehen in diesem Jahr

Doch auch ohne großes Festprogramm wehten an Christi Himmelfahrt viele grün-weiße Fahnen in den Vorgärten und an einigen Gebäuden. „Ich habe mich sehr gefreut, dass viele Dorfbewohner auf diese Weise ihre Verbundenheit mit dem Verein demonstriert haben“, sagte Vorsitzender Friedrich Eilert gegenüber unserer Zeitung.

Gebührender Abstand und kleine Besetzung: Der Allgemeine Schützenverein Vorhelm am Himmelfahrtstag 2020. Foto: Christian Wolff

Vorstand und Königspaar besuchten in der St.-Pankratius-Kirche einen Gottesdienst für lebende und Verstorbene des Schützenvereins. Anschließend wurde in kleinem Rahmen ein Kranz am Ehrenmahl für alle Kriegsopfer niedergelegt. Das Königspaar stellte zusätzlich Kerzen für die Coronaopfer und für die Toten der Terroranschläge von Halle und Hanau dazu. Zum Abschluss gab es eine Gedenkminute in aller Stille.