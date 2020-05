Abzocke am Telefon bleibt ein Ärgernis

Prepaid-Kreditkarten, die sich nach der Bestellung via Internet nicht als finanzielle Soforthilfe, sondern als kostenträchtiges Zahlungsmittel entpuppten. Energieversorger, die Kunden mit unzulässigen Preiserhöhungen überrumpelten. Haustürverkäufer, die zum Abschluss überflüssiger Verträge für den Fernsehempfang drängten – der Rat der Verbraucherschützer ist so gefragt wie nie. Bei rund 5440 Verbraucheranliegen war die Verbraucherzentrale in Ahlen im vergangenen Jahr Ansprechpartnerin, um Verbraucherrechte durchzusetzen oder unberechtigte Forderungen abzuwenden. Die Einrichtung im Rathaus stellte am Dienstag ihren Jahresbericht für 2019 vor.

96 Veranstaltungen

Und der kann sich wieder sehen lassen. Beratungsstellenleiterin Judith Spittler und ihr Team mit Daniela Kreickmann und Energieberater Joachim Rölfing freuen sich über 5436 Anfragen im vergangenen Jahr.

2019 hat die Beratungsstelle ihr 30-jähriges Bestehen in Ahlen feiern können. Als Geburtstagsgeschenk hatte es in den Jubiläumswochen kostenlose Rechtsberatung und Vorträge gegeben. In Warendorf besteht die Anlaufstelle für Verbraucher seit zehn Jahren.

96 Veranstaltungen hat die Beratungsstelle durchgeführt, darunter eine Sommertour mit einem Besuch in allen 13 Städten und Gemeinden des Kreises. Direkt vor Ort, beispielsweise beim Fettmarkt in Warendorf oder beim Pöttkes- und Töttkenmarkt in Ahlen wurde beraten, informiert und Lösungen für Verbraucherprobleme erarbeitet. Das gilt auch für 23 Veranstaltungen für Flüchtlingsgruppen. Insgesamt gab es 3456 Veranstaltungskontakte.

Um 20 Prozent sind die Rechtsberatungen (1239) angestiegen, freuen sich Judith Spittler und ihr Kollegen über viel Lob und Zufriedenheit ihrer Kunden.

Allgemeine Dienstleistungen wie Beratungen zum Mietrecht, zu Handwerkerleistungen oder zur Schädlingsbekämpfung haben mit 28 Prozent die Verbraucherprobleme rund um die Telekommunikation (15 Prozent) abgelöst. Es schließt sich das Thema Energie an. Jeweils neun Prozent betragen die Bereiche Konsumgüter und Finanzen. „Abzocke am Telefon und an der Haustür sind nach wie vor ein großes Problem“, sagte Judith Spittler.

Energieberater Joachim Rölfing verwies auf eine 30-prozentige Nachfragesteigerung. Einen sprunghaften Anstieg gab es beim Thema erneuerbare Energien wie Photovoltaik, auch dank der Diskussion um Klimawandel und -schutz. „Das Thema ist bei den Verbrauchern angekommen“, stellte Joachim Rölfing fest. Das gelte auch für die Elektromobilität. „Die Vorbehalte schwinden“, verwies der Berater auch auf Förderungen für energieeffiziente Gebäudesanierungen.

Telefonie und Online

In Zeiten von Corona tickten auch bei der Verbraucherberatung die Uhren anders. Der persönliche Publikumsverkehr wurde in den Beratungsstellen eingestellt, Telefonie- und Online-Zugangswege bedarfsgerecht ausgebaut. Die Verbraucherzentrale reagierte sogar mit einer Corona-Hotline. Ganz oben auf der Liste dieser Themen stand und steht das Reiserecht wie der Umgang mit bereits gebuchten Reisen, berichtete Judith Spittler von einem ganz aktuellen Fall, bei dem einem Ehepaar fast 5000 Euro vom Veranstalter rückerstattet worden seien.

Mit Hochdruck werde an neuen Konzepten und digitalen Alternativen gearbeitet, blickte Judith Spittler in die Zukunft. Die Verbraucherberatung werde den digitalen Schub nutzen, um möglichst allen Zielgruppen ein adäquates Angebot zu machen. Der persönliche Austausch im Face-to-Face-Format bleibe jedoch in vielen Fällen unverzichtbar. Seit dem 18. Mai sind persönliche Beratungen nach Terminvereinbarung wieder möglich – eben hin zu einem „vorsichtigen Verbraucheralltag“.

Als „Nachbar“ im Ahlener Rathaus lobte Bürgermeister Dr. Alexander Berger die nachhaltige und richtungsweisende Arbeit der Verbraucherberatung. Diese mache sich bei vielen Bürgern im Portemonnaie bemerkbar. Gerade in Notsituationen wie der Corona-Krise sei die Anlaufstelle ein starker Partner für die Verbraucher.

Dem schloss sich Landrat Dr. Olaf Gericke an. Mit 56 000 Euro engagiert sich der Kreis jährlich bei den Kosten für die beiden Beratungsstellen. „Dieser Service wird immer wichtiger“, unterstrich Dr. Gericke. Ob im Dschungel von Vertragsklauseln oder bei Geschäften im Internet: „Wir brauchen einen Partner, der die Bürger vor dubiosen Geschäftsmethoden schützt“, sagte der Chef der Kreispolizeibehörde auch mit Blick auf kriminelle Machenschaften am Telefon oder an der Haustür.