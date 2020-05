Fontäne in der Fußgängerzone

Wasser zum Kaffee? Für Walter Mietzner und Peter Röhr wurde es gleich eine druckgewaltige Fontäne, die sie am Dienstagnachmittag in der Fußgängerzone regelrecht von den Stühlen riss. Arbeiter der benachbarten Baustelle an der Bahnhofstraße hatten kurz vor ihrem 15-Uhr-Feierabend noch schnell das Standrohr vom Hydranten lösen wollen, als es passierte.

„ Ich hatte es kommen sehen. Ich hatte es kommen sehen. “ Peter Röhr

„Ich hatte es kommen sehen“, sagt Peter Röhr, der den Dreh aus nächster Nähe beobachtete. Sekundenbruchteile später schoss das Wasser aus dem Boden, schlug die Bake neben ihnen zur Seite. Die beiden Rentner hatten noch Glück, nahmen ihren Kaffee und zogen zwei Tische weiter, um das Wasserschauspiel weiter zu beobachten.

Wasserfontäne in der Fußgängerzone 1/24

Mehrfach nahmen Arbeiten einen Anlauf, um den Schiebeschlüssel auf den Dreh zu bekommen. Bei 60 Bar Druck eine echte Herausforderung, die erst nach 20 Minuten gemeistert war. Applaus in der Fußgängerzone für einen durchnässten „Held des Tages“, wie es aus der Menge herüberschallte. Einer der Schaulustigen lud gleich zu einem Kaffee ein, eine Anwohnerin bot den Männern ihre Räume an, um sich schnell umzuziehen. Die dankten freundlich ab – in der Vorfreude auf eine kontrollierte Dusche daheim.