Reisebusse dürfen aus dem „Stall“

Am 30. Mai endet der unfreiwillige Stillstand der Reisebusse in ihren Depots. Mit dieser erfreulichen Nachricht wartete der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum am Mittwochabend auf, nachdem die Landesregierung die Corona-Schutzverordnung weiter gelockert und das Verbot für Busreisen zu Pfingsten aufgehoben hat.

„Es war ein hartes Stück Arbeit“, blickt Rehbaum auf die Verhandlungen mit der Landesregierung zurück. Ursprünglich sollte das Fahrverbot für Reisebusse erst zum 5. Juni aufgehoben werden. Gemeinsam mit dem Landesverband nordrhein-westfälischer Omnibusunternehmer (NWO) sei es aber gelungen, den früheren Termin durchzusetzen. „Das tut der gesamten Branche gut, die unter Corona besonders stark gelitten hat“, stellt Rehbaum fest.

Verband leistete Vorarbeit

Die wesentliche Vorarbeit für die Genehmigung habe allerdings der Verband selbst geleistet, indem er ein überzeugendes Hygienekonzept vorgelegt habe. Allerdings sei die Lockerung nur der erste Schritt. Jetzt komme es darauf an, auch die Teilnehmer von der Sicherheit des Konzeptes zu überzeugen und dass sie sich im Bus sicher fühlen könnten. Dazu gehöre, dass man zunächst die Regeln einübe, die sich aber nicht wesentlich von denen in der Gastronomie unterschieden.

„Oberstes Gebot bleibt der Schutz der Reisenden“, erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete weiter. Der sei aber in den Bussen gewährleistet, versichert Rehbaum, der selbst aus der Branche kommt und ein Busunternehmen geleitet hat. So entsprächen die Klimaanlagen in den Bussen höchsten Ansprüchen und seien vergleichbar mit denen in Zügen.

Kunden noch verunsichert

Für Michael Schüttpelz geht damit eine dreimonatige Durststrecke zu Ende. „Ich glaube es erst, wenn ich es schwarz auf weiß habe“, so der Ahlener Reisebusunternehmer. Die Verunsicherung unter seinen Kunden sei immer noch groß, hat er in vielen Gesprächen festgestellt. Aber Busfahren sei mit dem Hygienekonzept, das er für seine beiden Fahrzeuge umsetzt, sicher. Geärgert hat ihn, dass am Donnerstag in Münster 1000 Trecker demons­trieren durften, aber in Düsseldorf nur 100 Busse zur Demonstration zugelassen waren. „Bei den Relationen stimmt etwas nicht“, schimpft er. Und schiebt nach: „Wir sind auch systemrelevant.“

Was Henning Rehbaum bestätigt. „Es gibt praktisch in jedem Ort in Nordrhein-Westfalen ein Busunternehmen“, erklärt der Parlamentarier. Die Unternehmer seien an ihren Standorten bekannt und vielfach sehr geschätzt. Insgesamt gebe es in NRW 430 Busunternehmen.