Nihon Spindle übernimmt

Mit Wirkung zum 31. Mai übernimmt die Nihon Spindle Manufacturing Co. Ltd. sämtliche Anteile an der Leifeld Metal Spinning AG. Bisheriger Eigentümer war der Investor Dr. Georg Kofler . Er führte bereits seit Anfang des vergangenen Jahres Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit Nihon Spindle, dem Tochterunternehmen der japanischen Unternehmensgruppe Sumitomo Heavy Industries. Nachdem beide Parteien im Oktober 2019 den Anteilskaufvertrag unterschrieben haben, erfolgte nun das Closing, wie Leifeld Metal Spinning mitteilt.

Nihon Spindle Manufacturing wurde 1918 gegründet und hat seine Wurzeln in der Fertigung von Spindeln für die Textilindustrie. Heute ist das Unternehmen international für seine Drück- und Drückwalzmaschinen bekannt. Neben den Industriemaschinen entwickelt Nihon Spindle Anlagen für die Bereiche HLK (Heizung, Lüftung, Klimatechnik) sowie Umwelttechnik. „Es gibt für uns keinen besseren Partner als Nihon Spindle Manufacturing“, erklärt Oliver Reimann, CEO der Leifeld Metal Spinning AG.

„Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Weg ist, um Nihon Spindle und Leifeld zu weiterem Wachstum zu führen. Von der Zusammenarbeit werden sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter profitieren.

Wir freuen uns sehr, die Stärken beider Unternehmen zu vereinen, um unseren Kunden auch in Zukunft immer wieder neue und innovative Lösungen und damit einen klaren Mehrwert bieten zu können“.

Leifeld Metal Spinning entwickelt und fertigt Werkzeugmaschinen für die spanlose Metallumformung und ist weltweit in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrttechnik, der Energiebranche sowie in unterschiedlichen Konsum- und Industriegüterbranchen aktiv. „Mit Leifeld gewinnen wir einen versierten Partner mit wertvollem Know-how und vorbildlich gelebter Unternehmenskultur. Leifelds über 125-jährige Tradition liefert eine stabile Basis sowie eine hohe Innovationskraft, die wir nun gemeinsam stärken und weiter ausbauen wollen“, betont Hiroshi Arito, President der Nihon Spindle Manufacturing Co., Ltd.

Dr. Georg Kofler war zwölf Jahre lang Eigentümer und Gesellschafter der Leifeld Metall Spinning AG und möchte seinen Fokus wieder auf die Medienbranche rücken: „Mit großer Sympathie blicke ich auf eine lehrreiche Zeit und ein besonders erfolgreiches Investment zurück“, erklärt er. „Mein großer Dank und Respekt geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leifeld Metal Spinning, die mit Expertise und leidenschaftlichem Einsatz die weltweite Technologieführerschaft des Unternehmens erarbeitet haben. Ich bin froh, Leifeld in kompetente Hände zu übergeben und könnte mir keinen besseren Partner als Nihon Spindle Manufacturing für das Unternehmen vorstellen.“