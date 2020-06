Schon in der Kindheit wurde das Arbeiten mit Holz seine Passion, die Ausbildungen zum Holzbildhauer und Möbeltischler waren dann die naheliegenden Einstiege ins Berufsleben. Dabei blieb es nicht, seit Jahrzehnten gibt Hansheinz Schirra sein Wissen auch in Kursen der Volkshochschule (VHS) weiter. Am heutigen Donnerstag feiert er seinen 90.