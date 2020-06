Viele Angebote der Musikschule Beckum-Warendorf können wieder im Präsenzunterricht besucht werden. Seit mehr als drei Wochen geht das Musizieren nun weiter – zunächst nur im Einzelunterricht und nun auch mit einer schrittweisen Öffnung des Gruppenunterrichts bis zu sechs Teilnehmern.

Neue Regeln

Aber auch in den vorausgehenden Wochen des Unterrichtsverbotes waren die Lehrer der Musikschule aktiv. Sie erstellten Aufnahmen, nahmen Videos auf und unterrichteten per Videochat.

Dabei ist sogar ein Kinderkonzert aus dem Homeoffice entstanden, an dem sich 19 in Ahlen unterrichtende Musikschullehrer beteiligt haben. Mit diesem Konzert und vielen anderen Filmen und musikalischen Grüßen bekamen auch die Kinder der musikalischen Früherziehung regelmäßig Anregungen für die musikalische Beschäftigung zu Hause. Nun können die ersten Kurse wieder starten – natürlich mit ein paar neuen Regeln. Das Konzept hierfür wurde in einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe mit sehr viel Sorgfalt entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Musikalische Früherziehung

Ab August sollen dann auch neue Kurse der musikalischen Früherziehung angeboten werden. Die musikalische Früherziehung richtet sich an alle vier- bis fünfjährigen Kinder. Spielerisch können sie sich die Welt der Musik erobern. Dabei sind Singen, Musizieren auf Instrumenten, sich Bewegen und Tanzen, Hören, Malen und Notieren wichtige Schwerpunkte des Unterrichts.

Die musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder werden im ganzheitlichen Tun und Erleben geweckt und gefördert. Zudem unterstützt die musikalische Früherziehung die Gesamtentwicklung eines Kindes. So werden die emotionalen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten gefördert, Fantasie und Wahrnehmung angeregt, Lernbereitschaft und Sozialverhalten in der Gruppe gestärkt.

Neben den Kursen in einigen Ahlener Kindergärten werden zwei Kurse am Nachmittag im Ahlener Musikschulgebäude Haus Sandgathe an der Südstraße 4 angeboten. Diese Kurse finden mittwochs um 15.20 Uhr und donnerstags um 14.15 Uhr statt. Die Kurse werden von Antje Günther und Maria-Regina Wittkemper geleitet. Der Unterrichtsbeitrag in Höhe von 24 Euro pro Monat kann Familien mit geringem Einkommen auf Antrag erlassen werden.

Für Anmeldungen und Fragen stehen die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle der Musikschule Beckum-Warendorf unter der Telefonnummer 0 25 81 / 53 43 07 oder unter der E-Mail-Adresse info@schule fuermusik-waf.de zur Verfügung. Mehr Informationen gibt es im Internet.