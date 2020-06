Einige markante Ecken des Ostenstadtteils stehen vor der Umgestaltung. Nicht nur das einstige Kaufhaus Kerkloh an der Hansastraße wird in Kürze dem Abbruchhammer zum Opfer fallen, sondern auch das frühere Veranstaltungszentrum „Hansahof“. Bereits am 14. November wurden die Pläne in einer Sitzung des Gestaltungsbeirats vorgestellt.