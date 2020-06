Mehr und mehr mit Leben füllt sich das Verwaltungsgebäude am neuen Baubetriebs- und Wertstoffhof. Nachdem in den vergangenen Tagen die Verwaltungsteile der Umweltbetriebe ihren Umzug an den neuen Standort abgeschlossen haben, ziehen in der kommenden Woche die Beschäftigten des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) nach. Dann werden auch im dritten Obergeschoss des Neubaus die Lichter brennen. Aufgegeben werden dafür Büros, die das ZGM wenige Tage noch im Baudezernat an der Südstraße belegt. „Wir freuen uns sehr auf die neuen Büros“, sagt ZGM-Leiter Florian Schmeing. „Das bisschen Umzugsstress nehmen wir dafür gerne in Kauf.“

Mitarbeiter zeitweise nicht erreichbar

Über die Bühne gehen wird der Umzug an den beiden Tagen um Fronleichnam. Am Mittwoch und Freitag sind die Mitarbeiter deshalb nicht zu erreichen. Mit den neuen Büros geht ab Montag, 15. Juni, auch eine neue Telefonanlage in Betrieb. Anstelle der bisherigen dreistelligen werden dann vierstellige Durchwahlnummern benutzt. Im Serviceportal auf www.ahlen.de werden die neuen Telefonnummern ab dem Wochenende nach dem Umzug verfügbar sein.

Für unaufschiebbare Angelegenheiten ist während des Umzugs eine Mailadresse eingerichtet: ZGM-Hotline@stadt.ahlen.de.