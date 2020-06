Was macht eine Firmvorbereitung in Berufsschulen aus? Darüber hat Thomas Mürmann an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster seine Masterarbeit geschrieben.

Am Donnerstagnachmittag übergab der junge Mann dem Berufskolleg St. Michael ein Exemplar, denn die Berufsschule hatte im Jahr 2005 als erste ihrer Art im Bistum Münster die Firmkatechese eingeführt. Thomas Mürmann ist Student und strebt unter anderem das Lehramt in der katholischen Religion an. In diesem Rahmen hospitierte er von September 2017 bis Februar 2018 am Berufskolleg St. Michael. Dabei stieß er auf Diakon Johannes Gröger , der sich im Jahr 2004 Schülerfragen stellen musste, ob eine Firmung an der Schule möglich sei. Das war Neuland im Bistum Münster, das schließlich ein Jahr später den Weg dafür frei machte. Ein interessanter Aspekt, wie auch Thomas Mürmann fand, der selbst seit fünf Jahren in der Gemeinde St. Christophorus in Werne Firmkatechet ist.

Das „Ahlener Modell“

Das Thema „Firmkatechese an Berufskollegs“ für seine Masterarbeit war gefunden. „Darüber hat noch niemand geschrieben, das ist ein sehr kleines Feld“, fand Thomas Mürmann schnell heraus.

Hinter dem sogenannten „Ahlener Modell“ steckt der Gedanke, dass nicht nur eine Pfarrgemeinde kirchlicher Raum sein kann, sondern auch eine Schule, erklärte Johannes Gröger. Die Firmvorbereitung findet zwar in der Schule, aber nicht in der Schulzeit statt. Schließlich soll sie sich schon formal vom Religionsunterricht unterscheiden.

Auch die in der Masterarbeit aufgeworfenen Vorbehalte von Religionslehrern, ob sie auch Katechten sein könnten, zerstreut Thomas Mürmann: „Sie bringen die grundlegenden Fähigkeiten mit“.

Zunächst argwöhnisch belächelt

Warum aber wollen Berufsschüler an ihrer Schule auf die Firmung vorbereitet werden? Während Firmlinge in einer Pfarrgemeinde in der Regel zwischen 14 und 16 Jahre alt sind, haben sie an den Berufskollegs das Alter zwischen 16 und 19. „Oft fehlt der persönliche Bezug zur Pfarrgemeinde, das ist hier anders“, sieht Johannes Gröger einen Grund, warum sich Schüler dann doch noch firmen lassen wollen. Zum anderen muss nicht erst eine Vertrauensgrundlage zu firmwilligen Mitschülern oder zum Religionslehrer aufgebaut werden, die Firmvorbereitung kann daher intensiver und weniger zeitaufwendig gestaltet werden. Wurde die Firmkatechese an Schulen von Pfarrgemeinden zunächst argwöhnisch beäugt, weil sie als Konkurrenz betrachtet wurde, sieht Thomas Mürmann diese Sicht mit Blick auf die Altersspannen der beiden Firmlinggruppen entspannt: „Die Gemeindekatechese ist in dem Alter gelaufen, der Kontakt verschenkt“. Vielmehr könne Kirche über die Schulkatechese ein zusätzliches Angebot bereitstellen.