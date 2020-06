Mit einem Ständchen weckten Parteifreunde am Sonntagmorgen Horst Jaunich zu seinem 80. Geburtstag. Dafür hatte die SPD Ralf Doodt engagiert, der unter anderem „Happy Birthday“ und „Brüder zur Sonne, zur Freiheit“ intonierte. Wegen des Schutzes vor Corona kamen die Gratulanten quasi im Schichtdienst.

Der SPD-Bürgermeisterkandidat Hermann Huerkamp hatte sich entschuldigt. Er ließ seine herzlichen Glückwünsche ausrichten.

Sein Rat ist bis heute gefragt

„Das wichtigste Buch in der Bundesrepublik – das Grundgesetz“ brachte der SPD-Kreisvorsitzende Bernhard Daldrup (MdB) mit. „Ich habe vor wenigen Tagen mit Hans-Joachim Vogel über Dich gesprochen, der die besten Grüße ausrichten lässt“, berichtete Daldrup, der die vielen Stationen im politischen Leben des Jubilars noch einmal kurz skizzierte. Zu den verschiedenen Rednern gehörte unter anderem der Nachfolger von Horst Jaunich im Bürgermeisteramt Günter Harms. Aber auch der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Sebastian Richter und der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Nord-West-Vorhelm Thomas Kozler gratulierten und betonten, dass der Rat des Jubilars bis heute wichtig sei. Für die Awo gratulierte Ratsfrau Manuela Esper.

Stets ansprechbar

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme zeigte sich erfreut, dass Horst Jaunich weiterhin aktiv und gesund sei. In die Arbeit der Fraktion mische er sich nicht ein, sei aber stets ansprechbar. Alle Gratulanten wünschten Horst Jaunich und seiner Ehefrau Inge alles Gute und besonders weiterhin Gesundheit.

Sichtlich gerührt dankte der Jubilar der stattlichen Geburtstagsschar. „Es ist schön, dass Ihr Euch nach so vielen Jahren noch immer an mich erinnert. Ich wusste gar nicht, dass ich als Bürgermeister und Bundestagsabgeordneter so anerkannt war“, meinte Jaunich und lud die Gäste zu einem kleinen Umtrunk, bei dem alte Erinnerungen ausgetauscht wurden.