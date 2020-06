BMA: Gemeinschaftsunterkunft erhalten

Eine Absage wird die Bürgerliche Mitte Ahlen (BMA) den Christdemokraten und Freien Wählern in ihrem Begehren, die Unterbringung von Geflüchteten von Dolberg nach Ahlen zu verlegen, erteilen.

Die Position der FWG lautet: Die Gemeinschaftsunterkunft (GU) am Hermesweg in Ost-Dolberg soll aufgelöst und stattdessen die ehemalige Bodelschwinghschule in Ahlen als Erstaufnahmeeinrichtung reaktiviert werden. Diesem Antrag, den die Freie Wählergemeinschaft gestellt hatte, wird sich die BMA nicht anschließen und das von der Verwaltung beabsichtigten Festhalten an der GU in Dolberg unterstützen. So steht es in einer aktuellen Pressemitteilung.

„ Primär geht es am Hermesweg darum, dass die Menschen erst einmal an- und zur Ruhe kommen können. Primär geht es am Hermesweg darum, dass die Menschen erst einmal an- und zur Ruhe kommen können. “ Martina Maury

CDU und FWG argumentieren, dass der Standort am Hermesweg aufgrund seiner Ortsrandlage und der fehlenden Verkehrsanbindung nach Ahlen ungeeignet, eine sinnvolle Integration dort nicht möglich sei.

Bei einem Ortstermin am vergangenen Dienstag mit Fachbereichsleiterin Ursula Woltering als auch Thomas Schürmeyer konnte die BMA-Fraktion bei Erläuterungen zur Unterkunft mit Zahlen und Fakten von diesen und beim Rundgang durch das Haus sehr gut nachvollziehen, warum gerade diese Lage für Geflüchtete, die aus großen Erstunterkünften hierher kommen, geeignet ist. „Primär geht es am Hermesweg darum, dass die Menschen erst einmal an- und zur Ruhe kommen können“, so Martina Maury von der BMA, die den Ortstermin bei ihrer Fraktion angeregt hatte.

Die BMA hat vor Ort feststellen können, dass eine gute Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten in Dolberg sehr wohl gewährleistet ist. Dort würden sie sich maximal vier Monate aufhalten, bevor sie in Wohnungen im Stadtgebiet umziehen.

„ Auch unsere Dolberger Mitglieder bestätigen, dass es ruhiger geworden ist. Auch unsere Dolberger Mitglieder bestätigen, dass es ruhiger geworden ist. “ Martina Maury

So konnte sich vor Ort ein Bild gemacht werden, dass in Dolberg nicht geruht wird, sondern die Asylsuchenden an Sprachkursen und anderen Angeboten zur Eingliederung in die deutsche Gesellschaft teilnehmen. Einige gehen sogar schon einer Arbeit nach, heißt es weiter. Die eigentliche Integrationsarbeit findet dann anschließend in Ahlen statt.

„Diese Unterkunft hat absolut nichts mit der Argumentation zu tun, dass die Bewohner es nicht verdient hätten, räumlich an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt zu werden. Das ist absoluter Blödsinn, wie wir vor Ort erkennen konnten“, erklärt Martina Maury und damit die Haltung der BMA und weiter „auch unsere Dolberger Mitglieder bestätigen, dass es ruhiger geworden ist“.

Für die Bürgerliche Mitte stellt sich die Frage, ob es in Dolberg lediglich bei fadenscheiniger Argumentation darum geht, keine Gemeinschaftsunterkunft vor Ort haben zu wollen.