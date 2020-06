Zurück in der kleinen Kinderwelt

Der Sandkasten für die Wichtelgruppe, die Schaukel für die Bären. Und: Hügel und Rutsche für die „Krachmacher“. Flatterbänder zeigen auf dem Außengelände der Kindertagesstätte Roncalli-Haus klare Grenzen auf. Die gibt‘s auch drinnen. Doch stören tut‘s am ersten Tag des Vollbetriebs niemanden. „Alle sind glücklich“, sagt Andreas Supplie nach zweistündigem Normallauf. 50 weitere Jungen und Mädchen meldeten sich am Montag zurück. Die Phase der Eingewöhnung – in der Praxis Sache von Minuten.

„Es fühlt sich einfach wieder gut an“, verrät der Kita-Leiter kurz nach zehn. Alle 90 seien wieder da, bis auf neun. Teils im Urlaub, teils noch freiwillig frei. Wohl auch aus Sorge vor Ansteckung.

Supplie blickt zurück auf den 16. März. „In den ersten drei Tagen waren wir hier nur noch mit einem Kind.“ Das Team putzte sich durch die erste Corona-Woche.

Systemrelevanz steigerte die Zahl in der zweiten Woche auf sieben. Dann – Wochen später – waren es plötzlich 30. Etliche Eltern hätten die Eigenbetreuung nicht mehr länger aufrechterhalten können. Mit der Öffnung für angehende Schulkinder lief die Kita an der Lessingstraße zum 28. Mai auf 50 Prozent. Und jetzt: Öffnung für alle, wenn auch mit reduzierter Stundenzahl. Dass es so reibungslos anläuft, wundert den Hausleiter nicht: „Die Hälfte durfte nicht. Die Kinder wollten aber. Das merkt man heute richtig.“

Allein im Flur: Andreas Supplie Foto: Ulrich Gösmann

Für die Rückkehrer stehen am Morgen gleich drei Eingangstüren offen, durch die nur sie dürfen. Die im Garten sind für eine klare Trennung neu hinzugekommen. Gebastelt und gespielt wird hinter geschlossenen Gruppenräumen. Kein unkontrolliertes Raus aus dem Raum und wieder rein. „Sonst schaut schon mal der eine oder andere bei mir im Büro nach den Fischen im Aquarium oder tobt über den Flur“, sagt Andreas Supplie. Und jetzt: Sendepause selbst auf dem großen Sofa mit seinen bunten Kuschelkissen.

„ Sonst schaut schon mal der eine oder andere bei mir im Büro nach den Fischen im Aquarium oder tobt über den Flur. Sonst schaut schon mal der eine oder andere bei mir im Büro nach den Fischen im Aquarium oder tobt über den Flur. “ Andreas Supplie

Wie verhält es sich mit den gängigen Abstandsregeln? „Schlicht nicht machbar“, konkretisiert Supplie an Beispielen: „Fällt jemand hin, schlüpft es sich schwer in die Schuhe, bedürfe es helfender Hände. „Die Kleinen brauchen Körperkontakt.“ Beim Vorlesen, sonst auch gerne auf dem Schoß, werde aber versucht zu erklären, dass es sich besser unterhalten lasse, wenn jeder auf seinem Platz sitze.

Masken? Supplie winkt ab. „Es würde den Kindern nicht gut tun. Sie würden keine Mimik mehr sehen. Es wäre für sie befremdlich.“ Anders die Regeln unter den Team-Kollegen. „Man mus sich selbst immer wieder am Riemen reißen, um alle Vorgaben einzuhalten“, gesteht der 47-Jährige. Alltag und Umfeld verleiteten dazu, sich immer wieder selbst an die Abstandsregelungen zu erinnern.

Wie lässt sich Kinderglück an diesem Montag im Roncalli noch steigern? Mit ihrem Lieblingsessen. Spaghetti mit Tomatensoße. Schöne heile Kinderwelt. . .