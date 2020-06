Obwohl es in diesem Jahr schon viele Tage gab, an denen das Wetter zum Aufenthalt im Freien einlud, ist das Wasserspiel auf dem Marktplatz noch im Winterschlaf. Stadtsprecher Frank Merschhaus erklärt auf Nachfrage, warum.

Die Anlage hätte eigentlich Ende März, Anfang April wieder in Betrieb gehen sollen. Das wäre jedoch in der Hochphase der Corona-Pandemie gewesen. Daher sei der Springbrunnen zunächst ausgeschaltet geblieben, „um in der City keinen Magneten zu schaffen“, so Merschhaus.

Nun, da die Kontaktbeschränkungen gelockert sind, sollen die Fontänen jedoch zeitnah in Gang gesetzt werden. Das liege, solange noch Gewährleistungsansprüche bestehen, in den Händen des Herstellers. Der sei allerdings zurzeit „landauf, landab unterwegs, um die verzögert startenden Anlagen ans Laufen zu bringen“. Spätestens an Fronleichnam solle das Wasser aber auch in Ahlens „guter Stube“ wieder sprudeln, so sei es mit der Firma vereinbart.