Bereits die „Sandbilder“ von Karl Pichol stießen im Jahr 2017 bei Kunstfreunden auf positive Resonanz. Ab jetzt gibt es im Foyer des St.-Franziskus-Hospitals an der Robert-Koch-Straße seine neusten Werke zu sehen, aufgrund der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen allerdings derzeit nur für Mitarbeiter, Patienten und genehmigte Besucher. Sobald sich die Besucherregelung im Krankenhaus wieder ändert, soll die Ausstellung allgemein zugänglich gemacht werden. Sie trägt den Titel „Die Birke hat‘s geflüstert“ und zeigt Fotokunst mit interessanten Motiven von Baumstämmen und Bäumen.

„Die Natur zeigt uns ihre Schönheit auf so vielfältige und eindrucksvolle Weise. Sich für spezielle Motive zu entscheiden, diese dann zu fotografieren, künstlerisch zu transportieren und wieder in neuartige Kunst umzuwandeln, ist eine Herzensangelegenheit von mir. Für mich beginnt das zauberhafte Wahrnehmen schon beim Blick durch die Kamera. Bei den Bäumen habe ich mich in diesem Fall vor allem auf Birken, aber auch andere Baumstämme konzentriert“, beschreibt Karl Pichol die Entstehung seiner 30 Werke.

Durch die jeweilige Farbgebung, Verstärkung bzw. Schwächung von Schattierungen am Computer entstanden sowohl realistisch anmutende wie auch rein gegenstandslose Bilder des 75-jährigen Künstlers. Diese sind auf Leinwand oder Karton gedruckt und können in unterschiedlichen Größen bestellt werden. Der Erlös kommt auch bei dieser Ausstellung wieder der „Aktion Benjamin“ zugute, mit deren Hilfe Kinder aus Krisengebieten im Ahlener Krankenhaus behandelt werden.

Pro Motiv möchte Pichol nicht mehr als fünf Bilder verkaufen. Der Preis richtet sich nach der jeweiligen Größe, eine Liste ist am Empfang einzusehen. Interessenten können sich für den Kauf eines Bildes vormerken lassen oder den Künstler direkt unter der Telefonnummer 18 51 kontaktieren. Die Werke werden für die nächsten Monate im Foyer ausgestellt sein.