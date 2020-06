Das Areal rund um die Zeche „Westfalen“ wird weiter belebt: Die Vermarktung der beidseitig der Bergamtsstraße gelegenen und bisher noch weitgehend unbebauten oder ungenutzten Flächen ist angelaufen. Im Stadtplanungs- und Bauausschuss wurden die Pläne jetzt vorgestellt.

„Die jetzt sechs Meter breite Straße wird auf neun Meter verbreitert, um den künftigen gewerblichen Verkehr problemlos abwickeln zu können“, sagte Dorothea Sachs von der Bauverwaltung. Ein Wendehammer entstehe ebenfalls neu; die Durchfahrt für Lastkraftwagen in Richtung Schachtstraße werde verboten.

Nördlich der früheren Maschinenzentrale soll eine neue Kanaltrasse entstehen, die gleichzeitig zur Herstellung eines öffentlichen Geh- und Radwegs genutzt wird, an dem beidseitige Baumpflanzungen das bestehende Gewerbegebiet ergänzend gliedern sollen. Die zusätzliche Kanalisation werde erforderlich, da nach detaillierter Prüfung die vorliegende Höhenlage des Geländes im nördlichen Plangebiet eine kanaltechnische Erschließung der zur Bergamtsstraße ausgerichteten bislang noch unbebauten Flächen nicht gewährleisten kann, so Sachs.

Stellplätze bleiben zulässig

Die bisher an diese Straße östlich anschließenden Flächen für Stellplätze werden dadurch geringfügig in ihrer Tiefe reduziert. Die südlich gelegene und noch nicht hergestellte Stellplatzfläche soll im Rahmen dieser Änderung als überbaubare Gewerbefläche festgesetzt werden, auch wenn diese nur eine geringe Bautiefe für kleinere Betriebe aufweist. „Stellplätze werden auf dieser Fläche weiterhin innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig sein. Dadurch soll ergänzend eine weitere Bebaubarkeit innerhalb des Gewerbegebietes ermöglicht werden“, so die Verwaltungsmitarbeiterin. „Die bereits bestehende nördlich gelegene Stellplatzfläche soll als solche erhalten bleiben.“

Anbindung an Osttangente nicht möglich

Der im Bebauungsplan festgesetzte Wendehammer an der Bergamtsstraße in Höhe der östlich einmündenden Straße Am Aechterkamp soll entfallen. Eine Verbindung Richtung Osten wird im Zuge der künftigen Herstellung der Osttangente nicht mehr möglich sein. Warum das Gelände nicht direkt an die Tangente angeschlossen werde, wollte Heinrich Artmann (FWG) wissen. Das passe nicht ins Verkehrskonzept, hieß es. Allerdings soll der gewerbliche Verkehr nicht Richtung Norden über die Bergamtsstraße in das Wohngebiet abfließen und umgekehrt. Wendemöglichkeiten werden in der Regel auf den gewerblichen Grundstücken vorhanden sein.

Insgesamt stieß das Vorhaben auf ein positives Echo von Seiten der Kommunalpolitiker. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird demnächst durch die öffentliche Auslegung erfolgen. Der Ausschuss segnete die Planung einstimmig ab.