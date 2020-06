Nachfolger steht ab 1. Juli bereit

Die Tür geht unentwegt auf und zu, das Telefon klingelt. Auch der letzte offizielle Arbeitstag in der eigenen Praxis sieht für Dr. med. Theo Wüller nicht anders aus als viele andere zuvor. Und doch durchzieht eine ganz eigene Stimmung die Räume an der Augustin-Wibbelt-Straße.

„37 Jahre sind eine lange Zeit“, sagt Brunhilde Fissahn. Sie muss wissen, wovon sie spricht, schließlich hat sie vor ihrer Mitarbeit bei Theo Wüller, der im Jahr 1983 die Praxis übernahm, schon zwei Jahrzehnte für dessen Vater gewirkt. Kein Wunder, dass ihr die Kolleginnen das Prädikat „gute Seele des Hauses“ widmen, als die Redaktion unserer Zeitung zum Überraschungsbesuch erscheint.

Noch vor einem Jahr trieb Theo Wüller die Sorge um, keinen Nachfolger für seine Arztpraxis im Herzen des Hellbachdorfes zu finden. Inzwischen kann er – genauso wie seine Patienten – beruhigt sein: Mit Dr. Hubert Kersting geht es am bewährten Ort an der Augustin-Wibbelt-Straße ab 1. Juli weiter. Dazwischen wird renoviert.

Ärztliche Versorgung auf dem Lande nicht selbstverständlich

„Leider ist es heute nicht mehr selbstverständlich, dass die ärztliche Versorgung auf dem Lande gewährleistet ist“, sagt Hubertus Beier. Im Namen des Ortsausschusses Vorhelm und der Dorfgemeinschaft überbringt er Dr. Wüller am Mittwoch ein Abschiedspräsent. „Glücklicherweise ist das hier noch kein genereller Abschied für immer“, wie er wohlwissend einschränkt. Der Mediziner bleibt noch für zwei weitere Jahre als Angestellter seines Nachfolgers in der Praxis, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Was die Patienten besonders freuen wird: Auch das bekannte Team – Brunhilde Fissahn, Stefanie Knispel, Sandra Höckelmann, Eva-Maria Wonnemann und Andrea Holtmann – bleibt an Ort und Stelle.

„Ich muss zugeben, dass ich zum ersten Mal in diesen Räumen bin“, gesteht Hubertus Beier. Das habe jedoch nicht daran gelegen, dass er in den vergangenen 37 Jahren nie krank war, sondern an Wüllers Amtskollegen Dr. Müller-Faber, der die zweite Arztpraxis im Hellbachdorf betreibt. Sie haben sich – das weiß auch der Chef des Ortsausschusses – immer gut ergänzt und die Bälle zugespielt, was auch die gegenseitige Vertretung anging.

Hubertus Beier und Dr. Theo Wüller. Foto: Christian Wolff

Fast vier Jahrzehnte lang war Dr. Theo Wüller für viele Vorhelmer der erste Ansprechpartner in der Not. „Die nachfolgende Ärztegeneration bevorzugt zumeist das Modell einer Praxis mit mehreren Ärzten, welches einen größeren Freiraum für eigenes Leben und die Familie ermöglicht“, hat Wüller bereits im Vorjahr festgestellt, als die Suche nach einem Nachfolger noch lief. „Da sind der finanzielle Anreiz und die Eigenständigkeit einer Einzelpraxis eher unwichtig. Ich denke, nirgendwo lässt sich die Kombination aus Familie und zufriedenstellender ärztlicher Selbstständigkeit so leicht verwirklichen wie in der Hausarztpraxis im ländlichen Raum.“ Die Notdienstregelung lasse sehr viel Freiraum zu, und jeder Arzt könne sich seine Praxis so gestalten, wie es seinen Vorstellungen entspricht. „Ich bin davon überzeugt, dass viele Kollegen nicht wissen, wie angenehm und zufriedenstellend die Tätigkeit ist, die ich schon so lange in Vorhelm ausüben darf.“