Frei parken und Bus fahren

Einzelhandel und Gastronomie gehören zu den Branchen, die der mehrwöchige Corona-Lockdown im März und April am härtesten getroffen hat und die bis heute unter den Folgen leiden. Zwar haben Geschäfte und Restaurants nun schon seit geraumer Zeit wieder geöffnet, doch Kauflaune und Ausgehfreude sind bei vielen Menschen nach wie vor spürbar gedämpft. Beides möchte die Stadt Ahlen jetzt mit einem Maßnahmenpaket fördern, das am kommenden Donnerstag (18. Juni) der Rat absegnen soll. Es trägt die Überschrift „Impulse für die Innenstadt“.

Ein Vorschlag: An fünf Samstagen – vom 20. Juni bis zum 18. Juli – sollen alle sonst gebührenpflichtigen Parkplätze in der City kostenfrei genutzt werden können. Geschätzter Einnahmeverlust für die Stadt: insgesamt 6000 Euro.

WFG will kreisweit „trommeln“

Auch die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet von Ahlen soll an den fraglichen fünf Samstagen kostenlos sein. Hierzu verzichten die Verkehrsgesellschaft Ahlen, die Verkehrsgesellschaft Breitenbach, der Regionalverkehr Münsterland (RVM) und der Kreis Warendorf auf die Erstattung der Bus-Fahrtentgelte. Somit ist diese Maßnahme kostenneutral für den städtischen Haushalt.

Über die Ahlen-App sollen die Kaufleute, die ein Ladenlokal in der Innenstadt haben, kostenlos Werbe-Push-Nachrichten versenden können. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) will außerdem Radiospots schalten, um kreisweit für Ahlen als Einkaufsziel zu „trommeln“. Weitere Aktionen, die die WFG plant, sollen in der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am Montag, 15. Juni, vorgestellt werden.

„Mit dieser umfassenden Innenstadt-Initiative soll der Einkaufsstandort Ahlen belebt und gestärkt werden“, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Und weiter: „Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister werden direkt unterstützt. Indem die beteiligten Akteure gemeinsam Anreize zum lokalen Einkauf setzen, soll eine Verbesserung des Konsumklimas in der Ahlener Bevölkerung erreicht werden.“

Maskenpflicht und Abstandsregeln beachten

Das besagte Konsumklima hat sich in Deutschland infolge der Corona-Krise deutlich eingetrübt. Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ermittelte im Mai den niedrigsten Wert seit 1945. Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) erreicht ein Drittel der Betriebe maximal 50 Prozent des Vorjahresumsatzes. Bei diesen bundesweiten Trends mache Ahlen keine Ausnahme, so die Einschätzung der WFG.

Ausdrücklich betont die Stadt in ihren Ausführungen, dass Initiatoren und Gewerbetreibende sich freuen würden, wenn möglichst viele Kunden vor Ort und nicht im Internet einkaufen, dass jedoch dort, wo viele Menschen zusammenkommen, auch die Regeln wie Maskenpflicht und Abstandsgebot „besonders genau“ beachtet werden müssten.