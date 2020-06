Für eine 36-jährige Kradfahrerin endete eine Fahrschulstunde am Freitagnachmittag vor einem Baum. Nach Polizeiangaben war die Ahlenerin gegen 16 Uhr auf der Nikolaus-Dürkopp-Straße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Angeleitet durch den Fahrlehrer sollte sie ein Wendemanöver fahren. Dabei beschleunigte sie versehentlich und kam von der Fahrbahn ab. Auf der angrenzenden Rasenfläche stieß sie mit dem Motorrad frontal gegen einen Baum. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall verletzte sich am Freitagnachmittag ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Auto. Um 16.44 Uhr fuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer in Richtung Bahnhof. Ein 58-jähriger Radfahrer war auf dem rechtsseitigen Fahrradweg in gleicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Ampel für Fußgänger und Radfahrer überquerte der 58-Jährige, so die Polizei, unvermittelt die Straße. Es kam zur Kollision. Dabei verletzte sich der Ahlener. Er begab sich zur Kontrolle ins Krankenhaus.