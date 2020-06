Gähnende Leere auf dem Festplatz, aber emsiges Treiben in Struckholts Küche und fleißiges Basteln in so manchem privaten Garten: Am Fronleichnamstag haben sich die Bewohner von Ahlens kleinstem Ortsteil kreative Alternativen zum Schützenfest gesucht.

Das Team vom Partyservice Thomas Struckholt hätte in diesen Tagen eigentlich die Beköstigung der Festbesucher übernommen. Auf die beliebten „Mantaplatten“ musste jedoch – trotz des kompletten Programmausfalls – niemand verzichten. Pommes und Currywurst wurden kurzerhand zum Mitnehmen angeboten. Dazu gab‘s Eis und motivierende Worte. „Wir wollten einfach mal wieder etwas tun“, sagte Christiane Struckholt.

Und natürlich hatten es sich die eingefleischten Schützenbrüder nicht nehmen lassen, mit grünem Hut zum Versorgungsstand zu kommen. Aus den Reihen der Jungschützen erklang sogar hin und wieder der bekannte Schlachtruf der Tönnishäuschener und so manches „Horrido“ aus der Ferne.

Schützenverein Tönnishäuschen 2020 Foto: Christian Wolff

Parallel dazu hatte die St.-Antonius-Schützenbruderschaft vor allem die Kleinen dazu aufgerufen, einen eigenen Schützenvogel zu basteln. Das kam sehr gut an: Am Vorabend des eigentlichen Festtages erschienen zahlreiche Familien etappenweise an der Bushaltestelle vor der St.-Antonius-Kapelle, wo König Marvin Brüggemann die guten Stücke gemeinsam mit Vertretern der Throngesellschaft in Empfang nahm. Die jungen Damen und Herren hatten sich auch selbst an der Aktion beteiligt. Ebenso die Kinder Lisa und Linda, Theresa und Magdalena, die Familien Bettmann, Humberg, Jungmann, Lüning, Papenfort und Hoppe sowie der Thron des Jahres 2014 und das „Team Tönnis“. Sofern das Kartoffelfest im September stattfinden kann, wollen die Schützen dort eine Prämierung der schönsten selbsterstellten Vögel vornehmen.

Ansturm auf die Manta-Platten. Foto: Christian Wolff

Der Vorsitzende Heinrich Wördemann stiftete, genau wie das weiterhin amtierende Regentenpaar, ein paar Kisten Kaltgetränke, so dass der Tag des Hochfestes trotz fehlender Zusammenkunft am gewohnten Platz ein wenig an einen Schützenfesttag erinnerte. Das lag zweifelsohne auch an einigen Musikern des Vorhelmer Blasorchesters, die getrennt voneinander und mit gebührendem Abstand durch die Dorfstraßen zogen, um fröhliche Klänge zu verbreiten, wie sie sonst über den Schützenplatz schallen.