Fuhrpark am Wochenende umgezogen

Ahlen -

Von Ulrich Gösmann

Ahlens Müllabfuhr legt vor – und startet an diesem Montag erstmals vom Ostberg. Am Wochenende räumten die städtischen Saubermänner ihr Quartier am Altstandort Alte Beckumer Straße, der überreif für die Abrissbirne ist. Letzter Umzugskandidat ist der Wertstoffhof – aber erst im Juli.