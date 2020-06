18 Liter pro Quadratmeter – das war angesichts der für Sonntagabend befürchteten Unwetterkapriolen nicht viel. Und auch von Seiten der Feuerwehr gab es kein erhöhtes Einsatzaufkommen zu vermelden, wie Ronald Pälmke auf Redaktionsnachfrage bestätigt: „Ich würde von einem normalen Landregen sprechen.“ Diverse kleinere Alarmierungen habe es gegeben, unter anderem, weil zu viel Wasser in einen Lichtschacht gedrungen war und ein Kanal an der Combrinkstraße in Dolberg überlief. „In allen Fällen musste die Feuerwehr aber am Ende nicht mehr tätig werden“, so Pälmke. Da habe es andere Gemeinden deutlich mehr getroffen.