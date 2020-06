Kämmerer kann ruhig schlafen

Auf vier bis fünf Millionen Euro hatte Dirk Schlebes Mitte Mai die Gewerbesteuerausfälle infolge der Corona-Pandemie geschätzt, diese Prognose aber gleich mit der Einschränkung versehen: „Stand heute“. Inzwischen, vier Wochen später, haben sich die Aussichten weiter verfinstert. Aktuell geht der Kämmerer bei bisher circa 200 eingegangenen Anträgen auf Steuerherabsetzung und circa 50 Anträgen auf Stundung von rund 13 Millionen Euro Mindereinnahme für die Stadtkasse aus. Mit einem Gewerbesteueraufkommen von 30 Millionen hatte er für dieses Jahr eigentlich kalkuliert. Trotzdem kann Schlebes weiter ruhig schlafen, denn das von der Bundesregierung in der Vorwoche verabschiedete Konjunkturprogramm sieht vor, dass Bund und Land den Kommunen zu Hilfe kommen und die Verluste vollständig ersetzen.

Anders sieht es beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer aus. Bundesweit wird hier ein um acht bis zehn Prozent geringerer Ertrag erwartet, das hieße für Ahlen bis zu 2,5 Millionen Euro Minus, die nicht durch Dritte kompensiert werden, informierte Dirk Schlebes am Montag bei ei­nem Pressegespräch im Rathaus. Gemeinsam mit ihm gewährten Bürgermeister Dr. Alexander Berger , die städtische Rechtsdirektorin Ga­briele Hoffmann und der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding, ei­nen ersten Einblick in die umfangreiche Präsentation, die am Nachmittag im Finanz- und Personalausschuss Antworten geben sollte auf zahlreiche Anfragen der Ratsfraktionen zu den Auswirkungen der Corona-Krise vor Ort und den von der Verwaltung ergriffenen Maßnahmen zu deren Bewältigung.

Das ganze Ausmaß der finanziellen Folgen sei noch nicht absehbar, stellte der Bürgermeister fest. Die Gefahr, dass Ahlen in die Haushaltssicherung geraten könnte, sieht er jedoch nicht ansatzweise. Das sich abzeichnende Defizit werde aus den Rücklagen ausgeglichen werden können. Auch die Liquidität der Stadt sei jederzeit gesichert. Aktuell würden Kassenkredite über 13 Millionen Euro in Anspruch genommen, damit werde der in der Haushaltssatzung vorgegebene Rahmen von 25 Millionen bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Zudem erwarte die Stadt noch über 20 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen vom Land, die laut Ankündigung des Kommunalministeriums noch vor der Sommerpause auf einen Schlag ausgezahlt werden sollen. „Wir haben solide gewirtschaftet“, erklärte Berger. Ahlen profitiere jetzt von dem in den zurückliegenden fünf Jahren konsequent betriebenen Schuldenabbau. (Weiterer Bericht folgt.)