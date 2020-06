Freies Parken auf allen öffentlichen Parkplätzen der Innenstadt, kostenlose Benutzung der Busse im Stadtverkehr – Corona macht‘s möglich. Um den gebeutelten Einzelhändlern und Gastronomen unter die Arme zu greifen, verzichtet die Stadt an den kommenden Samstagen auf Parkgebühren und auf Fahrentgelte. Ursprünglich sollte die Aktion bis zum 18. Juli gelten. Der Finanz- und Personalausschuss packte in seiner Sitzung am Montag auf Antrag von Matthias Bußmann (BMA) noch drei Samstage drauf und verlängerte die Frist bis zum Ende der Sommerferien (8. August). Allerdings gelte das zunächst nur für die Parkgebühren, wie Bürgermeister Dr. Alexander Berger einschränkte; ob das auch für die Fahrpreise in Bussen möglich sei, müsse erst noch mit den verschiedenen Verkehrsträgern geklärt werden.

Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), hatte zuvor die Politiker im Schnelldurchlauf über die Aktivitäten seines Hauses während der Coronakrise informiert. „Ich hoffe nach wie vor auf den Ahlener Advent“, stellte Hakenesch abschließend fest, nachdem Stadtfest und „Pöttkes- und Töttkenmarkt“ hätten abgesagt werden müssen.

Der schärfste Gegenwind kam von Petra Pähler-Paul (Bündnisgrüne). Sie äußerte epidemiologische Bedenken gegen die von Berger als „Impulse für die Ahlener Innenstadt“ bezeichnete Aktion und sprach von einem „Strohfeuer“. Der Onlinehandel habe schon vor Corona dem stationären Einzelhandel stark zugesetzt und zu Leerständen geführt. Sie forderte Politik und Verwaltung auf, über langfristige Perspektiven und Konzepte nachzudenken.

Auch Gabi Duhme (SPD) war nicht ganz wohl bei dem Gedanken, Kunden in die Innenstadt zu locken. Gleichwohl begrüßte sie die Unterstützung für Einzelhandel und Gastronomie.

Für die FDP äußerte Norbert Fleischer seine Unzufriedenheit über die in seinen Augen voreilige Absage des „Pöttkes- und Töttkenmarkts“, was Alexander Berger aber verteidigte.

Aus Sicht eines Apothekers sehe er die Initiative auch kritisch, sagte Matthias Bußmann, als Kaufmann aber begrüße er sie. „Bislang gab es ja nur ein Parkplatzvernichtungsprogramm“, kritisierte er. Zustimmung signalisierten dagegen Barbara Buschkamp (CDU) und Reiner Jenkel (Linke).