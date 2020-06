Die Gruppen werden verkleinert, so dass eine Museumspädagogin sechs Kinder betreut und sowohl die Abstandsregeln wie die Hygienemaßnahmen gut eingehalten werden können. Die Museumspädagoginnen Alexandra Dolezych und Dagmar Schmidt weisen darauf hin, dass die teilnehmenden Kinder nebst einer Kleinigkeit zu trinken und zu essen als Pausenverpflegung stets einen Mund-Nasenschutz mitbringen sollen. Die Kurse werden im Museumsgarten stattfinden, allerdings können die Gruppen bei regnerischem Wetter auf den Malschulraum im Untergeschoss und auf einen freien Museumsraum ausweichen.

Natur steht im Fokus

Im Fokus der Kurse steht die Natur. Der Museumsgarten bietet dafür ein großes Reservoir spannender Ideen, die kreativ genutzt werden können. Ob mit Acrylfarben auf Leinwand, zart fließenden Aquarellfarben oder kräftig leuchtenden Pastellkreiden – der Garten bietet vielerlei Motive fürs malerische und zeichnerische Arbeiten. Mal wird der Blick auf ganz kleine Formen in der Natur gelegt. Forschern gleich werden Blätter, Blüten oder vielleicht auch Insekten sehr genau betrachtet und als Bildmotiv gewählt. Mal ist es der große Ausschnitt, in dem die Natur vielleicht auch im Dialog mit der Architektur des Museums ins Bild gesetzt wird.

Vier Kurse werden angeboten

Das Angebot startet bereits in der ersten Ferienwoche: Der erste Kurs findet von Montag, 29. Juni, bis Donnerstag, 2. Juli, von 10 bis 13 Uhr statt. Kurs zwei findet im gleichen Zeitraum statt, allerdings am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr. Zwei weitere Kurse folgen jeweils vormittags in der dritten und vierten Ferienwoche: Kurs drei von Montag, 13. Juli, bis Donnerstag, 16. Juli, von 10 bis 13 Uhr und Kurs vier von Montag, 20. Juli, bis Donnerstag, 23. Juli, von 10 bis 13 Uhr. Insgesamt stehen in den vier Kursen 36 Plätze zur Verfügung.

Reduzierte Gebühr dank des Förderkreises

Dank der Unterstützung durch den Förderkreis des Kunstmuseums werden die vier Kurse mit einer reduzierten Gebühr von 20 Euro pro Teilnahme angeboten. Diese mögen die Eltern bitte passend am ersten Kurstag mitbringen. Der Eingang zum Kurs ist das Gartentor an der Museumsrückseite. Über eine freiwillige Spende, die seinem kulturfördernden Engagement zu Gute kommt, würde sich der Förderkreis sehr freuen. Eine Anmeldung, in der der Name, die Adresse und die Telefonnummer genannt werden, ist per E-Mail über info@kunstmuseum-ahlen.de möglich.