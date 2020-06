Gottesdienste wieder an allen Orten

Nachdem im Juni für jede der vier Kirchen der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen ein Probegottesdienst unter Sicherheitsbedingungen gehalten wurde, wird es ab Juli wieder regelmäßige Gottesdienste geben. Im wöchentlichen Wechsel finden sie dann in Paul-Gerhardt-Kirche (9.30 Uhr) und Christuskirche (11 Uhr) sowie in der Pauluskirche (9.30 Uhr) und in Walstedde (11 Uhr) statt. Beginn ist am Sonntag, 5. Juli, mit dem „Duo“ Paul-Gerhardt- und Christuskirche. In der Lambertuskirche Dolberg findet wie gewohnt immer am ersten Sonntag im Monat um 18 Uhr ein Gottesdienst statt. Hinzu kommt die Andachtsreihe „Sommerkirche“ an jedem Donnerstagabend in den Schulferien, beginnend am 2. Juli um 20.30 Uhr in der Pauluskirche.

Pfarrteam wieder komplett

Mittlerweile ist auch das Pfarrteam wieder komplett: Pfarrer Markus Möhl ist seit 1. Juni wieder im Dienst. Nach einer schweren Erkrankung und verschiedenen ambulanten Behandlungen ist seine Gesundheit wieder so hergestellt, dass er im Rahmen der Wiedereingliederung seine Arbeit aufnehmen konnte.

Für alle Gottesdienste ist es weiterhin unerlässlich, sich vorab anzumelden (im Gemeindebüro unter Telefon 8 13 50 oder per Mail an HAM-KG-Ahlen@kirchenkreis-hamm.de). Ebenso dürfen die Gottesdienste nur mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen – Abstand zwischen den Sitzplätzen, Verzicht auf gemeinsames Singen und Tragen des Mundschutzes – gefeiert werden. Die Gemeinde macht noch einmal darauf aufmerksam, dass kein Anspruch auf einen besonderen Sitzplatz besteht, sondern diese zugewiesen werden. Menschen mit erhöhtem Risiko wird empfohlen, nicht an den Gottesdiensten teilzunehmen. Menschen mit Krankheitssymptomen werden dringend gebeten, von einer Teilnahme abzusehen.

Einhaltung des Sicherheitskonzepts

Die Gottesdienste werden bis jetzt von Mitgliedern aus dem Presbyterium und den Küsterinnen begleitet, die auf die Einhaltung des Sicherheitskonzepts achten. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich weitere Freiwillige melden, die unsere Teams an den Kirchen unterstützen“, bittet Pfarrerin Dorothea Helling als Vorsitzende des Presbyteriums um Mithilfe. Die könnte so aussehen, dass man am Eingang die Anwesenheitsliste kontrolliert oder Menschen zu ihrem Sitzplatz begleitet. Bei Interesse stehen folgende Ansprechpartner zur Verfügung: Dr. Ulrike Frede (Pauluskirche, 0 25 26 / 95 04 54), Helga Hintzke-Hartwig (Paul-Gerhardt-Haus Walstedde, 0 23 87 / 13 62), Albert Barrey (Paul-Gerhardt-Kirche, 69 35) und Brigitte Ketteltasche (Christuskirche, 8 38 71).

Die Leiterinnen und Leiter der Gruppen, Kreise und Chöre der Gemeinde haben kürzlich einen Brief des Presbyteriums mit Informationen erhalten, unter welchen Umständen sie sich wieder in den Gemeinderäumen treffen können. Sobald die Verantwortlichen dem Presbyterium Rückmeldung gegeben haben, wie sie die Sicherheitsvorkehrungen konkret umsetzen wollen, können die Treffen wieder stattfinden. Für einige Kreise kann dies wahrscheinlich schon in den Sommerferien der Fall sein.