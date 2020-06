„Gekommen, um zu hören!“ – unter diesem Motto startet die SPD-Bundestagsfraktion ihre Bustour. „Wir fahren durch Deutschland, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen vor Ort zu erfahren - natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln, aber doch greifbar für die Menschen“, so der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup .

Am Dienstag, 23. Juni, ist er zusammen mit Carsten Schneider , Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, in Ahlen zu Gast. Ab 15 Uhr können alle Interessierten in der Fußgängerzone, Höhe Mariengarten, mit den Politikern ins Gespräch kommen.