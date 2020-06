Zum 1. August 2021 eröffnet in Ahlen die erste Natur- und Wald-Kita am Pumpenhaus in der Langst. Eltern, die sich über das Konzept der vom Deutschen Roten Kreuz getragenen Einrichtung informieren möchten, haben dazu Gelegenheit am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 14 Uhr. Die Veranstaltung findet statt in der Wald-Kita „Die Mühlenkinder“ in Beckum (Unterberg II Nr. 33, 59269 Beckum), wo das DRK bereits eine naturnahe Kindertagesstätte betreibt. Anmeldungen für den Infotag nimmt das DRK entgegen per E-Mail unter der Adresse waki-ahlen@drk-sd-waf.de. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.waldkindergarten-ahlen.de.

Einzigartiges Umfeld

Die Stadt Ahlen erwartet von der Neugründung einer DRK-Wald-Kita nicht nur einen Gewinn für die Trägervielfalt in Ahlen. Vor allem profitieren die Kinder davon, die in einem einzigartigen Umfeld soziale Kompetenzen erlernen und dabei ein vertieftes Verständnis für Natur, Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung vermittelt bekommen. Der DRK-Kreisverband Warendorf-Beckum kann auf Erfahrungen im Betrieb einer Wald-Kita verweisen.In der Nachbarstadt Beckum unterhält er am Höxberg seit August 2018 die Natur- und Waldkita „Die Mühlenkinder“, in der 22 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren betreut werden.