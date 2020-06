Jessica Drewer übernimmt

Kurz vor den Sommerferien hat es der Verein der Freunde des Städtischen Gymnasiums trotz Coronakrise geschafft, zur Jahreshauptversammlung zusammenzukommen. Im Selbstlernzentrum der Schule durfte sich der Verein über eine Spende über 1000 Euro vom Ahlener Industrie- und Wirtschaftsclub freuen. Bei den Vorstandswahlen wurde Jessica Drewer als Nachfolgerin von Meryam Yerli zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Zu Beginn schilderte Pädagoge Hendrik Beckervordersandfort von der Fachschaft Chemie, dass die Spende des Vereins Ahlener Industrie Medizin, einer Tochter des Ahlener Industrie- und Wirtschaftsclubs ( IWC ), für die Beschaffung neuer Sensoren zur Erfassung von Messwerten verwendet werden soll. Diese können dann über Bluetooth auf den iPads der Schülerinnen und Schüler genutzt werden.

Unterstützung durch Ahlener Industrie Medizin

Die IWC-Vorstandsmitglieder Jürgen Henke und Thomas Schwarzrock verfolgten inter­essiert die Ausführungen. „Die Ahlener Unternehmen profitieren ja davon, wenn die Schulen gut ausgestattet sind“, kündigte Thomas Schwarzrock weitere Spenden auch für andere Ahlener Schulen an.

In ihrem Jahresrückblick verkündete die stellvertretende Vorsitzende Kirsten Winterkamp-Recker, die für die verhinderte Vorsitzende Meryam Yerli die Versammlung leitete, dass das neue Logo des Fördervereins nun fertiggestellt sei. Es stellt das Schulwappen „Eule mit Stift“ dar. Um Eltern informationsmäßig mehr an den Förderverein zu binden, sei zudem eine Whats­App-Gruppe gegründet worden.

Erstmalig, so der Förderverein weiter, sei ein Neujahrstreffen mit Mitgliedern und Sponsoren veranstaltet worden, um auch auf dieser Ebene den Informationsaustausch zu fördern. Darüber hinaus hat sich der Verein auf verschiedenen Schulveranstaltungen präsentiert. „So sind wir mit weiteren Eltern ins Gespräch gekommen“, wertete Kirsten Winterkamp-Recker diese Aktion als Erfolg.

Fairmobil und Coolnesstraining

Schatzmeister Stephan Jankord gab eine Übersicht über die Ein- und Ausgaben. So wurden unter anderem die Fahrten verschiedener Fachschaften sowie Aktionen finanziell unterstützt. Dazu gehörten soziale Projekte wie das „Fairmobil“ oder ein Coolnesstraining. Fortgeführt wurde in Einzelfällen auch die Unterstützung von Schülern aus finanzschwachen Familien, damit sie an Fahrten teilnehmen konnten.

Die Vorstandswahlen führten nur zu geringen Veränderungen. Meryam Yerli trat nicht mehr zur Wiederwahl als Vorsitzende an, zu ihrer Nachfolgerin wurde Jessica Drewer gewählt. Wiedergewählt wurden Kirsten Winterkamp-Recker als stellvertretende Vorsitzende, Stephan Jankord als Schatzmeister sowie Monika Peckruhn, Claudia Recker, Ute Redemeyer und Mechthild Zumloh-Borghoff als Beisitzerinnen. Ute Redemeyer wird die Kasse prüfen. Sämtliche Wahlvorgänge erfolgten einstimmig.