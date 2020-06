Nachdem einige Veranstaltungen und Tagesreisen wegen der Corona-Pandemie in den letzten Monaten ausgefallen sind, ging die SPD-AG 60 plus jetzt auf Tour zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Für den Ahlener Busunternehmer Michael Schüttpelz war das nach den „Dürre-Wochen“ ein langersehnter erster Einsatz. Mittlerweile war er bereits mit einer weiteren Gruppe in Kamp-Lintfort.

Unter strenger Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen freuten sich 35 Mitglieder und Freunde der AG auf die Blütenpracht auf dem ehemaligen Zechengelände Friedrich Heinrich. Und sie wurden nicht enttäuscht. Ob Garten, Terrasse oder Balkon, Landschaftsgärtnerei oder Landwirtschaft – die Veranstalter haben sich viel einfallen lassen, um den Besuchern Informationen und Anregungen zu geben.

Masken auf und hinein ins Landesgartenschau-Vergnügen. Foto: SPD-AG 60plus

Es gab auffallend viele Sitzgelegenheiten zum Verweilen, um den Besuch entspannt zu gestalten. Die Bergbau-Tradition im Form von Förderaussichtsturm, Lehrstollen, einem grünen Klassenzimmer oder durch die Hochschule Rhein-Waal – alte Industriekultur, Gegenwart und Zukunft – wurde gut abgebildet. Auf dem Wandelweg gelangten die Ahlener zum Kamper Gartenreich und zum Kloster Kamp.

Nach mehr als fünf Stunden Aufenthalt ging die Fahrt zurück nach Ahlen. Die Teilnehmer waren sich einig, dass es ein rundum gelungener Tag war. Wieder gemeinsam etwas zu unternehmen und etwas Abwechslung in den Alltag zu bringen, ein Stückchen Lebensqualität zurückzugewinnen, war auch der Ansporn der Initiatoren. Die Reiseleitung der AG 60plus bedankte sich bei den Mitgliedern und Freunden für die Einhaltung der Schutzvorschriften, die einen reibungslosen Ausflug ermöglichten.