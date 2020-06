Jetzt sind wieder die Bürger gefragt

Es war reine Formsache, aber eine notwendige und überfällige. Einstimmig hat der Rat am vergangenen Donnerstag in seiner ersten Sitzung nach dem Bürgerentscheid am 8. März dessen Ergebnis offiziell festgestellt. Damit ist nun amtlich, dass die Mehrheit der 16 078 Ahlener, die ihr Votum abgegeben haben, den Ratsbeschluss vom 4. Juli 2019 zum Neubau von Rathaus und Stadthalle bestätigt hat. Für die von der Initiative „Rathausfreunde Ahlen“ propagierte Aufhebung des Beschlusses stimmten 7421 Bürger (46,26 Prozent), dagegen 8621 (53,74 Prozent).

Bei fünf Gegenstimmen von BMA und Grünen fasste der Rat außerdem den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 19.1 „Bürgercampus“. Er hat den Zweck, einen rechtsverbindlichen Rahmen zu schaffen für die Neuordnung und Gestaltung des Areals zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Weststraße, der Werse und der Westenmauer. Bisher gibt es nur eine grobe Skizze, an welchen Stellen das neue Stadthaus und das Bürgerforum errichtet werden sollen. Wie die Gebäude am Ende aussehen könnten, ist noch völlig offen, das ist die Aufgabenstellung für zwei Architektenwettbewerbe, die die Stadt getrennt voneinander und zeitversetzt ausschreiben will, den ersten für das Rat- bzw. Stadthaus und die Außenanlagen schon im Herbst dieses Jahres.

Und an dieser Stelle kommen nun wieder die Bürger ins Spiel, ihre Meinung ist gefragt. Mit ihren Wünschen, Ideen und Anregungen sollen sie sich aktiv einbringen in den weiteren Planungsprozess. Weil öffentliche Veranstaltungen bis auf Weiteres nicht möglich sind, setzt die Verwaltung auf ein digitales Beteiligungsformat, das in Zusammenarbeit mit dem Büro für Stadt- und Projektentwicklung DSK aus Bielefeld, das auch mit dem Management des ersten Wettbewerbs beauftragt ist, entwickelt wurde. Am heutigen Montag, 22. Juni, wird die In­ternetseite www.buergercampus-ahlen.de freigeschaltet.

„ Wir wünschen uns eine sachliche Diskussion. " Florian Schmeing

Der neue Leiter des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt (ZGM), Florian Schmeing , findet den Auftritt, der barrierefrei und auch kompatibel mit mobilen Endgeräten ist, sehr gelungen, insbesondere die übersichtliche Struktur: „Man kann einfach von oben nach unten scrollen.“ Auf Animationen oder Videos wurde ebenso verzichtet wie auf lange Texte. Das Herzstück der Seite ist die „Pinnwand“, an die die Besucher, die eine E-Mail-Adresse angeben müssen, virtuelle Zettel mit ihren Beiträgen heften können. „Die werden in Echtzeit angezeigt“, erklärt Karl Sorges aus dem ZGM-Projektteam. Auch eine Kommentarfunktion gibt es – in der Hoffnung auf einen verantwortungsvollen Umgang damit. „Wir wünschen uns eine sachliche Diskussion“, betont Florian Schmeing.

Eine weitere Option, Einfluss auf die Planung zu nehmen, ist die Vergabe von Sternchen für verschiedene, vorgegebene Statements zum „Bürgercampus“. Dabei geht es um eine Priorisierung konkreter Erwartungen und Anforderungen zum Beispiel an Nutzungsmöglichkeiten oder ar­chitektonische Qualität der Neubauten.

Bis zum 19. Juli läuft diese erste Runde der Bürgerbeteiligung. Dann werden die Ergebnisse ausgewertet und später den Architekturbüros, die am Wettbewerb teilnehmen, zur Verfügung gestellt.