Eine Aufwertung, die gut ankommt: Der Schulhof der Augustin-Wibbelt-Grundschule ist mit einer neuen Kletterinsel ausgestattet worden. Zwar wurde diese schon vor einigen Wochen installiert, doch durch den langen Corona-Lockdown können die Schüler sie erst jetzt in vollen Zügen genießen.

Die von der CDU-Ortsunion beantragte Kletteranlage geht auf eine Idee der Schulpflegschaft zurück. Deren Vorsitzender Henrich Berkhoff freut sich daher besonders, dass es schon jetzt viele positive Rückmeldungen aus den Reihen der Schüler und Lehrer gibt. „Bewegung ist für Kinder unglaublich wichtig, nicht nur der Gesundheit wegen“, so Berkhoff. „Dadurch werden auch bessere Lerneffekte erzielt.“ 12 000 Euro wurden für die Neuanschaffung im Haushaltsplan veranschlagt und Ende des letzten Jahren durch den Ortsausschuss abgesegnet.

Gemeinsam mit Hubertus Beier und René Achten als Vertreter der Ortsunion wurde die Anlage, die das bestehende Angebot von Rutsche, Sandfläche und Balancierbalken ergänzt, in diesen Tagen von Henrich Berkhoff und der Schulleiterin Diethild Sicking in Augenschein genommen. „Da wir im Moment angehalten sind, den Schulhof gruppenweise zu nutzen, kommt uns die Kletteranlage sehr entgegen“, sagt Sicking. „So kann eine Gruppe für sich die Rutscheninsel nutzen, während die andere mit dem nötigen Abstand das Gerüst in Beschlag nimmt.“