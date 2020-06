„Night of Light 2020“ auch auf der Zeche „Westfalen“

Ahlen -

Alarmstufe Rot auf der Zeche Westfalen, auf dem Marktplatz und am Bürgerzentrum Schuhfabrik: Veranstalter aus Ahlen beteiligten sich am Montagabend an der bundesweiten „Night of Light 2020“ mit einem flammenden Appell an die Politik und Öffentlichkeit. Die Corona-Krise bedroht viele Existenzen. Auch in der ehemaligen Pütt-Stadt.