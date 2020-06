Linke empfehlen Huerkamp

Am Dienstagabend hat sich der Ortsverband Ahlen der Partei „ Die Linke “ mit dem Bürgermeisterkandidaten der SPD , Hermann Huerkamp , getroffen. Nach einem gut zweistündigen Meinungsaustausch haben sich die Mitglieder laut einer Pressemitteilung mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, ihren Wählern zu empfehlen, Hermann Huer­kamp am 13. September zum Ahlener Bürgermeister zu wählen und gleichzeitig ihre Stimme bei den Stadtratswahlen der Linken zu geben.

Ausschlaggebend für die Wahlempfehlung zugunsten Huerkamps war, wie es weiter heißt, „eine große Übereinstimmung in fast allen die Stadt Ahlen betreffenden Fragen“. Einig waren sich Huerkamp und die Linken demzufolge unter anderem darin, die Wohnsituation durch die Schaffung einer Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft zu verbessern. Auch die Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs war den Anwesenden wichtig. Dringender Handlungsbedarf bestünde in der besseren Anbindung der Ortsteile Vorhelm und Dolberg. Hier könnten auch kleinere Bürgerbusse zum Einsatz kommen. Hermann Huerkamp könnte sich auch einen E-Bus vorstellen, der zwischen dem Gebrüder-Kerkmann-Platz und dem Buschhoff-Kreisel pendeln würde.

Keine aktive Unterstützung im Wahlkampf

Auch bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund gebe es noch Luft nach oben. Hier böte sich vor allem beim Ahlener Stadtfest eine sehr gute Gelegenheit, durch entsprechende Angebote deutlich mehr Mitbürger mit Zuwanderungsgeschichte anzusprechen.

Beratung, nicht nur von Jugendlichen, müsste in den Stadtteilen stattfinden. Präventive Sozialarbeit sollte unbedingt ausgebaut werden.

Einig waren sich Huerkamp und die Vertreter der Linken auch in der Verurteilung rechter Gewalt, die in der letzten Zeit verstärkt in den Fokus gerückt ist. Hier müsste ein Bürgermeister eindeutig Position beziehen. Auch die Mitgliedschaft im „Ahlener Appell“ wäre für Hermann Huerkamp eine Selbstverständlichkeit, erklärte er.

Eine über die Wahlem­pfehlung hinausgehende aktive und finanzielle Unterstützung der Kandidatur Huer­kamps im Wahlkampf schloss die Linke aus. Hier wolle man sich darauf konzentrieren, für die eigenen Kandidaten für den Stadtrat zu werben.