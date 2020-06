Voraussetzungen nicht in allen Praxen

In der Frage, ob womöglich auch die Hausärzte verstärkt in die Corona-Testungen einsteigen könnten, um eine absehbar verstärkte Nachfrage zu befriedigen, wollten sich am Mittwochabend auf einer genehmigten Versammlung die Ahlener Hausärzte abstimmen. Das kündigte Dr. Anja Dresen , stellvertretende Vorsitzende, auf Anfrage unserer Zeitung an.

Dresen teilte schriftlich mit: „Prinzipiell scheint es möglich zu sein, es sind aber nicht in allen Praxen die Voraussetzungen für eine Testung vorhanden. Es geht ja auch um den Schutz des Personals und der weiteren Patienten, die die Praxis aufsuchen.“ Auch unter den symptomlos getesteten, so Dresen, könnten sich auch immer wieder positive Fälle befinden – Dresen verweist in diesem Zusammenhang auf den aktuellen Fall Tönnies – was eine einfache Zusage unmöglich mache. Im Übrigen sei Schutzkleidung nicht das einzige Problem, denn die räumliche Trennung von möglichen Infizierten und Risiko-Patienten sei nicht in jeder Praxis so einfach zu bewerkstelligen.

Rechtslage ändert sich

Zudem ändere sich die Rechtslage momentan quasi minütlich. Darüber hinaus herrsche weiterhin große Verwirrung über den Kostenträger, auch wenn die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) offensichtlich schon ihr Okay gegeben haben solle.

Dresen: „Das gilt aber meines Wissens erst einmal nur für die Kostenübernahme des Labortests; die übrigen Leistungen, die damit verbunden sind wie Beratung, gegebenenfalls Untersuchung und Interpretation des Ergebnisses sind bei asymptomatischen Patienten keine Kassenleistung, sondern müssten den Patienten als individuelle Gesundheitsleistungen in Rechnung gestellt werden. So zumindest Stand Mittwoch.“

Selbst wenn es erstrebenswert erscheine, den Patienten vor dem Start in den Urlaub in jedem Fall einen hoffentlich negativen Test in die Hände drücken zu können, müsse einschränkend darauf hingewiesen werden, dass auch ein negativer Test nicht immer aussagekräftig ist. Zum Anderen spiele es für einige Bundesländer offensichtlich keine Rolle, ob ein negatives Testergebnis vorgelegt werden könne oder nicht, sondern es würden direkt Beherbergungsverbote für Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf ausgesprochen. Deshalb sei ein Schnellschuss wie die reihenweise Testung bei Menschen ohne Symptome und ohne Verbindung zur Firma Tönnies wenig sinnvoll.

Logistisches Problem

Neben der Kostenübernahme und den erwähnten hygienischen Herausforderungen komme noch ein logistisches Problem hinzu, so die Sprecherin der Ahlener Hausärzte: „Es gibt schlichtweg nicht genug Abstrichröhrchen in den Hausarztpraxen und die Labore können momentan nicht nachliefern. Damit limitiert sich das Problem, denn es werden ja auch Materialien für Patienten vor Heimaufnahme oder Aufnahme ins Hospiz gebraucht.“ Dresen fühlt sich an die Situation im März erinnert, als es zu wenige Schutzmaterialien gab. Damals habe man den Nutzen von Schutzmasken bezweifelt, dementsprechend seien die Kapazitäten von den Herstellern heruntergefahren worden.