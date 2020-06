Was blüht denn da?“ und „Wer hat den schönsten Vorgarten in unserer Kolonie?“ – das sind die Fragen, die sich auch in diesem Jahr wieder stellen. Die Veranstalter Stadtteilforum/Stadtteilbüro, Mieter-Interessengemeinschaft ( MiG ) und die Wohnungsgesellschaft Vivawest sind sich sicher, mit dem Vorgartenwettbewerb dem einen oder anderen Bewohner noch eine Motivationshilfe geben zu können.

Attraktive Preise

Mehr als 600 Bewohner der Bergarbeiterkolonie haben einen Vorgarten und können sich die attraktiven Preise – Gutscheine der Gärtnerei Osthues, zur Verfügung gestellt von der Wohnungsgesellschaft Vivawest in Höhe von 100, 75, 50 und zweimal 25 Euro – sichern. Die Bergarbeiterkolonie entspricht der Idee der Gartenstadt als Siedlungsform und so liege es nahe, so die Veranstalter, diesen Grundcharakter mit einem Wettbewerb zu stärken.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es macht sowieso jeder mit, der einen Vorgarten in der Kolonie hat. Denn eine vielköpfige Jury wird in den Sommerferien jeden Vorgarten begutachten und dann die endgültige Entscheidung treffen.

Bewertet werden unter anderem das Gesamterscheinungsbild, die Artenvielfalt, die Bienen- und Insektenfreundlichkeit und die Nachhaltigkeit (Thema: mehrjährige Pflanzen, wie Stauden). Bis zur Preisverleihung, deren Termin noch bekannt gegeben wird, bleibt es alsospannend, welche Gärten in diesem Jahr unter den Gewinnern sind.