„Wie lange dauert es, bis das Testergebnis da ist?“ Die zentrale Frage hört Lukas Gausepohl als erste Ansprechperson in der am Freitag neu eingerichteten Corona-Teststelle häufig. Denn viele, die am Wochenende die Einrichtung im DRK-Heim am Henry-Dunant-Weg aufsuchen, tun dies, um ihren Sommerurlaub zu retten.