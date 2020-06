Alles reizüberflutend auf Rot? So dick will Ahlens Einzelhandel seine Prozentoffensive nicht zur Schau stellen, wenn ab diesem Mittwoch die Mehrwertsteuer fällt. Aber: Es gibt sie an vielen Kassen. Die drei Prozent, die in der Brutto-Netto-Umrechnung nur noch 2,52 Prozent sind.