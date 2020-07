Mehrere heiße Sommer in Folge und eine Pandemie, die viele Menschen in den eigenen vier Wänden hält: Zwei zen­trale Faktoren, mit denen Stefan Tripp erklärt, warum die Nachfrage nach Gartenpools aktuell so hoch ist wie noch nie. „Mehrere Anfragen pro Woche erreichen uns“, sagt der Garten- und Landschaftsbauer aus der Kapellengemeinde Tönnishäuschen.