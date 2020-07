Der Natur- und Gewerbepark Olfetal wächst weiter: Rund 15 zusätzliche Hektar Gewerbe- und Industriefläche stehen voraussichtlich ab 2021 zur Vermarktung parat (wir berichteten). Die umfangreiche Erweiterung des Gewerbegebiets an der Beckumer Straße wird nun auch mit einem großen Schild beworben.

„Aktuell laufen die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen durch die politischen Gremien, so dass wir derzeit davon ausgehen, im Dezember dieses Jahres Planungsrecht zu haben“, sagt Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG). Flächenpotenziale am Standort Ahlen seien ausgereizt und Gewerbeflächen würden dringend benötigt.

„Mit der Erweiterung des Natur- und Gewerbeparks Olfetal sind wir in der Lage, sowohl Ahlener Unternehmen großzügige Erweiterungsmöglichkeiten am Standort zu ermöglichen, als auch größere Ansiedlungen von neuen Unternehmen in die Region zu holen“, freut sich beim Ortstermin Bürgermeister Dr. Alexander Berger über den künftigen Gewinn an Gewerbe- und Industriefläche.

Mit dem Slogan „Natürlich Ahlen!“ wirbt die Wirtschaftsförderung künftig für die Vorzüge des modernen Gewerbegebietes, das nicht nur ökonomische, sondern auch ökologische und soziale Komponenten berücksichtigt. Ein Slogan, der auch außerhalb der Stadtgrenzen Gehör findet und auf die Wersestadt aufmerksam macht. So steht die Wirtschaftsförderung bereits mit ersten Interessenten für die neuen Flächen in Kontakt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.