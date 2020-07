Mit einer Mischung aus Videokonferenzen, Lernvideos, Übungsmaterialien, Feedback und Präsenzunterricht überbrückte die Städtische Gesamtschule die Zeit der Schulschließung und des eingeschränkten Unterrichts. Trotzdem hatten einige Schülerinnen und Schüler das Gefühl, nicht alle Inhalte des vergangenen Schuljahres richtig gut zu beherrschen. Für diese Jugendlichen hat die neue Gesamtschule nun ein Sommerschulangebot eröffnet. In allen Jahrgängen wurden die Schülerinnen und Schüler zur Sommerschule eingeladen.

Leichte Verspätung

Nach Aufhebung des Lockdowns im Kreis Warendorf konnte das Ferienangebot mit leichter Verspätung zum 1. Juli dann auch beginnen. Fast 40 Schülerinnen und Schüler besuchen den Ferienunterricht, in dem täglich vier Stunden in den Hauptfächern jahrgangsweise Unterricht erteilt wird. Die Lerngruppen sind klein und die Betreuung intensiv. „Es hatten sich so viele Lehrerinnen und Lehrer gemeldet, dass wir auch 100 Kinder hätten versorgen können. Das Engagement ist wirklich enorm“, freut sich die Schulleiterin Elisabeth Beier über ihr Kollegium.

Enormes Engagement

Die größte Schülergruppe ist die der zukünftigen Fünftklässler. Weil der Kennenlernnachmittag nicht möglich war, hatten alle zukünftigen Schülerinnen und Schüler der neuen Gesamtschule ein Begrüßungs- und Vorstellungsvideo erhalten, das sogar für jede Profilklasse unterschiedlich war. Nun konnten bereits einige Kinder die Schule und verschiedene Lehrerinnen und Lehrer in der Sommerschule kennenlernen.

Aber auch alle anderen Jahrgänge sind in der Sommerschule gut vertreten und erschienen sehr motiviert morgens um 9 Uhr in der Schule.

Möglich wurde dieses Angebot auch durch die Unterstützung des Schulträgers, für den die Bildungsgerechtigkeit genau wie für die Städtische Gesamtschule ein wichtiges Anliegen ist. Das Angebot der Sommerschule macht es möglich, dass alle Schülerinnen und Schüler der neuen Gesamtschule mit sicheren fachlichen Grundlagen und einem guten Gefühl in das neue Schuljahr starten können.