Am Samstag gerieten zwei Männer auf einem Parkplatz an der Königstraße in Streit. Der 47-Jährige warf im weiteren Verlauf eine Flasche gegen eine Wand, die zerbrach und deren Splitter seinen 33-jährigen Kontrahenten leicht verletzten. Kurz darauf gingen die Ahlener aufeinander los und schlugen sich. Hierbei wurde der Jüngere verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 47-Jährige war vor Eintreffen der Polizei verschwunden. Die Fahndung nach ihm verlief ergebnislos.