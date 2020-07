Ahlen -

Von Peter Harke

Reine Glückssache, dass kein Gast getroffen und verletzt wurde: Mehrere Pflastersteine flogen am Freitagabend in den Biergarten eines Cafés an der Ostenmauer. Als die Polizei einschritt, wurden auch die Beamten angegriffen. Der Vorfall feuert die Diskussion um die Sicherheit in Ahlen an.