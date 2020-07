„Faking Bullshit“ als Mega-Knaller zum Neustart

Kinofreunde in Ahlen können aufatmen: Am 1. August öffnet das „Cinema Ahlen“ wieder seine Türen. Und das aller Voraussicht nach mit einem Knaller: der Krimikomödie „Faking Bullshit“.

„Die Agentur ,24 Bilder‘ hat mir den Film als Preview angeboten“, erläutert Martin Temme im Gespräch. „Das ist natürlich ein Mega-Event, auf das viele warten“, freut sich der „Cinema“-Betreiber. Schließlich wurde die Komödie um die Polizeiwache 23 in der verschlafenen Kleinstadt, die vor ihrer Auflösung steht, ausschließlich in Ahlen gedreht.

Temme will aber nicht nur eine Preview, sondern will den Film anschließend auch im Normalprogramm weiterspielen. Bislang soll der Film aber erst ab 27. August in die Kinos kommen, nachdem er am 23. Juli Premiere beim Münchner Filmfest gehabt haben wird. Doch Corona hat ohnehin alles auf den Kopf gestellt: Die großen Filmverleiher haben fast ausnahmslos alle Premieren verschoben: Der Spionagethriller „Tenet“ von Christopher Nolan soll jetzt am 12. August anlaufen und die Realverfilmung des Disney-Klassikers „Mulan“ endlich am 20. August.

Hygienekonzept steht

„Unser Hygienekonzept steht“, versichert Temme. Kritische Bereiche sind vor allem Foyer und Toiletten, wo nach wie vor das Abstandsgebot gilt. In den Sälen ist es dagegen aufgehoben, wenngleich Temme auch hier auf Abstand setzt.

Die Anfangszeiten sollen flexibler gehandhabt werden, um allzu großen Andrang an den Kassen aus dem Wege zu gehen.