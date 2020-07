Wehmut? Wohl kaum. Mit Etienne Courtens erlöst ein Holländer die Hansastraße auf halber Höhe von ihrer heruntergekommen Ladenzeile. Was zur Stunde noch steht, ist in vorderster Front nur noch Fassade. In zwei Jahren sollen hier zwölf Millionen Euro investiert und 43 Wohneinheiten bezugsfertig sein.