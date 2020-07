6,97 Meter im Weitsprung standen für den Ahlener beim „Tag der Überflieger“ in Essen auf der Anzeigentafel. Die Winzigkeit von drei Zentimetern fehlten also zur Sieben-Meter-Marke. Geärgert hat es den Athleten von der LG Ahlen dennoch nicht. Im Gegenteil, er zeigte sich sehr zufrieden: „Bei meinem ersten Wettkampf im Freien sofort meine aktuelle Hallen-Bestleistung um 42 Zentimeter und meine Freiluft-Bestleistung sogar um 52 Zentimeter zu verbessern ist echt spitze. Ich bin mehr als zufrieden“, sagte er.

Deutschlandweit auf Platz zwei der Bestenliste

Die Leistung reichte in der Gesamtwertung zu Platz drei, in Wieses Altersklasse sogar zum zweiten Rang. Das zeigt aber auch, wie hochkarätig das Feld besetzt war. Antreten durften einige der derzeitigen deutschen Topathleten in der Altersklasse MJU 18 und MJU 20. Zu denen gehört auch ganz klar Wiese selbst, der sich in seiner Altersklasse in seiner Altersklasse (MJU 18) nur dem ein Jahr älteren Oliver Koletzko geschlagen geben musste, der mit 7,42 Meter wieder einmal eine beeindruckende Vorstellung bot. Koletzkos diesjährige Bestmarke liegt gar bei gewaltigen 7,72 Meter. Der Athlet vom Wiesbandener LV führt damit die DLV-Bestenliste für dieses Alter mit weitem Vorsprung an. Wiese aber hat sich dahinter auf Platz zwei vorgeschoben, sofern nicht noch bessere Ergebnisse nachgemeldet werden.