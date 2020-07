Riesen-Bohrkopf schraubt sich in die Parkstraße

Brückensanierung an der Olfe läuft

Ahlen -

Dass die Brückensanierung an der Parkstraße in Höhe der Olfe nicht ohne Vollsperrung funktionieren kann, wird spätestens jetzt sichtbar, wo sich der Kopf eines großen Bohrgeräts in die Fahrbahn schraubt.