Kirmes XL und XXL sind nicht neu, wohl aber „Kirmes light“. Die soll es im Herbst geben. Auf angestammtem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz, in kleinerer Runde und: umzäunt!

Vertreter der Schausteller, von Wirtschaftsförderung und Stadt Ahlen haben in gemeinsamer Runde die Möglichkeiten für eine „Pop-up-Kirmes“ besprochen. Konsens, so Stadtsprecher Frank Merschhaus auf Redaktionsanfrage: „Das wollen wir gemeinsam hinbekommen, um den Schaustellern in schwieriger Zeit unter die Arme zu greifen und auch dem Ahlener Publikum etwas Abwechslung vom Corona-Stress zu bieten.“ Ausrichter einer „Kirmes light“ wäre die Stadt Ahlen, Ort und Zeitraum der Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz im Herbst.

„In den nächsten Tagen sprechen wir die Schaustellerbetriebe an, die für die abgesagte Herbstkirmes vorgesehen waren“, so Merschhaus. Der Kirmesplatz müsste dann aber umzäunt werden, um den beschränkten Zugang zu regeln. Auch die Abstandsgebote müssten zwingend eingehalten werden. Ein Konzept werde jetzt erstellt. Mutmaßlich würde ein geringer, familienfreundlicher Eintritt erhoben inklusive einer Freifahrt pro Person.

Alexander Fredebeul, der in der Vorwoche die Anregung einer Minikirmes auf dem Marktplatz über unsere Zeitung öffentlich machte, begrüßt die Idee: „Die Wiederaufnahme von Volksfesten auch im Kleinen ist erstrebenswert.“ Über die Herbstkirmes hinaus, so der Betreiber eines Nostalgiekarussells, sollte es auch Initiativen zur Belebung der Innenstadt geben. Warum dann nicht auch durch einen Pöttkesmarkt light?