Leichtes Spiel für Langfinger am Mittwochvormittag auf dem Ahlener Wochenmarkt: Handtaschen liegen griffbereit im Fahrradkorb oder am Lenker, auf dem Rollator oder am Kinderwagen. Zugriff? Nicht hier und jetzt. Polizeibeamte haben sich – größtenteils in Zivil – unter die Passanten gemischt.