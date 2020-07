Alles etwas anders in der Coronazeit

Insgesamt 23 Absolventinnen und Absolventen der Zentralen Krankenpflegeschule am St.-Franziskus-Hospital Ahlen nahmen ihr Examenszeugnis entgegen. Unter Berücksichtigung der Coronaschutzmaßnahmen fand die Zeugnisübergabe erstmalig im Foyer der Krankenpflegeschule und ohne Teilnahme von Angehörigen statt.

Die dreijährige Ausbildung lief im letzten Ausbildungshalbjahr, bedingt durch die Coronapandemie, anders ab als gewöhnlich. Die theoretische Ausbildung fand in einer Kombination von Präsenz- und Onlineunterricht statt. Dazu entwickelte die Zentrale Krankenpflegeschule eine spezielle Internetplattform, über die die Schüler und die Lehrkräfte miteinander kommunizieren und Kontakt halten konnten.

Auch im Bereich der praktischen Ausbildung in den verschiedenen Praxisfeldern standen die Schüler in der Covid-19-Zeit vor großen Herausforderungen, in denen Flexibilität, Engagement und Kooperationsbereitschaft gefragt waren.

Abschlussgottesdienst in der Kapelle

Nun haben sie ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Der Abschlussgottesdienst wurde in der Kapelle des Ahlener Krankenhauses vorab digital aufgezeichnet und während der Feierstunde gezeigt. Im Gottesdienst sprach Pater Hermann Joseph Schwerbrock die Themen Diskriminierung, Fremdenhass und Corona zusammen mit zwei Absolventinnen der Krankenpflegeschule an und machte mit den Slogans „Every Life Matters“ und „Gemeinsam sind wir stark“ Mut für die Zukunft durch Zusammenhalt und Wertschätzung.

In der sich anschließenden Feierstunde sagte der Schulleiter Dirk Siedenhans : „In unseren Begegnungen halten wir Abstand, und doch stehen wir fest zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Wir ducken uns nicht weg, sondern wir engagieren uns für die Belange der uns anvertrauten Menschen. Vertrauen schaffen auch in Krisenzeiten, sich gegenseitig respektieren, alles das haben unsere Auszubildenden nicht nur in den letzten Wochen und Monaten ihrer Ausbildung an Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie in den zurückliegenden drei Jahren geschafft und welche Entwicklungen jeder Einzelne von ihnen genommen hat. Sie können mit Recht stolz auf sich sein. Machen sie weiter so!“

Der Schulleiter wünschte den frisch Examinierten weiter, dass sie sich wieder neuen Herausforderungen stellen, interessante Menschen kennenlernen und dabei vielfältige Erfahrungen machen können. Dabei sollten sie mutig und beherzt neue Dinge ausprobieren. „Bleiben Sie kritisch, mischen Sie sich auch weiterhin ein, bleiben Sie unbequem und gestalten Sie die vor Ihnen liegenden Veränderungsprozesse konstruktiv mit, so dass Sie durch Ihr Schaffen und Wirken unsere Welt ein kleines bisschen besser machen“, so Dirk Siedenhans.

5200 Ausbildungsstunden

Innerhalb von drei Jahren hatten die frisch examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger ihr berufliches Rüstzeug in 5200 Ausbildungsstunden im St.-Franziskus-Hospital Ahlen, im Haus St. Vincenz am Stadtpark in Ahlen, im Haus St. Marien am Vossbach in Enniger, im St.-Elisabeth-Hospital Beckum, im St.-Joseph-Heim Neubeckum, in der St.-Barbara-Klinik Hamm-Heessen, im St.-Josef-Stift Sendenhorst, im Josephs-Hospital Warendorf und weiteren Einrichtungen erworben.

Fachlich geleitet und begleitet wurden sie anfangs von der stellvertretenden Pflegeschulleitung und Klassenlehrerin Maria Perz. Später übernahm Klassenlehrerin Anne Solbach mit Fachlehrerinnen und Fachlehrern den Abschlussjahrgang.